Mädchen und Jungen als Interviewer

Lampertheim. „Schreiben Journalisten das Horoskop in der Zeitung selbst?“, war eine der Fragen, die Redakteur Stephen Wolf und Fotograf Berno Nix in der Goetheschule beantworten mussten. Davon abgesehen wollten die Mädchen und Jungen noch zahlreiche andere Informationen über den Alltag zwischen Ortstermin und Schreibtisch erfahren. Ob es den Zeitaufwand für einen Artikel betraf, die Kosten für eine Kamera oder die Recherche – der Wissensdurst der Viertklässler war groß. Ein gutes Zeichen. Denn in den vergangenen Tagen hatten die Schüler täglich den „Südhessen Morgen“ erhalten und darin gelesen. „Aber nur die kurzen Texte“, wie ein Schüler grinsend sagte. wol (Bild B. Nix)

