Rotary Club hilft Bürstädter Tafel aus der Klemme

Bürstadt. Das hatte Tafel-Teamleiterin Maria Glaser wirklich nicht gebraucht: Als sie den Kühlraum der Tafel öffnete, sah sie, dass das alte Holzregal zusammengebrochenen war und die darauf befindlichen Lebensmittel ungenießbar auf dem Fußboden lagen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nicht nur der Verlust von Lebensmitteln traf die Ehrenamtlichen, auch das sie vor Arbeitsbeginn erst einmal aufräumen und gründlich putzen mussten, trug nicht zu einem Stimmungshoch bei. Dazu stellte sich die Frage: „Wohin mit den Neuanlieferungen?“. Hier ließ Tafelkoordinatorin Ute Weber-Schäfer ihre guten Verbindungen zum Rotary Club Lampertheim und Bürstadt spielen. Und der Rotary Club versprach schnelle Hilfe. Aus hygienischen Gründen sollte ein Stahlregal angeschafft werden.

„Da die Tafel ihre Grundkosten für das Kühlfahrzeug, die Kühltheke, den Kühlraum und mehr aus Spenden finanziert, sind Neuanschaffungen nicht so ohne weiteres zu leisten“, erklärte Ute Weber-Schäfer. Sie führte den Rotary Vertretern Rüdiger Engert und Sally Uhlmann die Neuanschaffung vor. Dabei erzählte sie, dass etwa 350 Tafelkunden - darunter viele Kinder - das Angebot zur Mitnahme von kostenlosen Lebensmitteln in Anspruch nehmen. Ehrenamtliche holen die Lebensmittel bei Supermärkten und Einzelhändlern ab. In der Tafel werden sie sortiert und kommen in die Regale.

„Das Regal hat 460 Euro gekostet“, führt Weber-Schäfer aus. Lieferschwierigkeiten hatten die Anlieferung verzögert. „Der Rotary Club sieht es als eine seiner Aufgaben in der Region auch die Ehrenamtlichen zu unterstützen“ erklärte Rüdiger Engert, der erstmals die Räumlichkeiten besuchte.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2