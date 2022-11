„Jetzt Blumenzwiebeln pflanzen und im Frühjahr das Quartier zum Blühen bringen“: Unter diesem Motto findet am Samstag, 26. November, um 14 Uhr eine Pflanzaktion im Sonneneck statt. Finanziert wird die Veranstaltung, die in Zusammenarbeit mit dem Quartiersbüro und der Bürstädterin Stefanie Ackermann stattfindet, aus Mitteln des Verfügungsfonds. Treffpunkt sind die Grünstreifen in der

...