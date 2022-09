Mit dem Fahrrad zum „Karlstern“

Bürstadt. Mit dem „Karlstern“ im Käfertaler Wald bei Mannheim hatten sich Claus Laut und Detlev Stoltz ein interessantes Ziel für die diesjährige Fahrradtour des MGV Harmonie Bürstadt ausgesucht. Über Lampertheim und vorbei an Mannheim-Blumenau erreichten die Radler nach einer guten Stunde Fahrt das Ziel. Nach einer Trinkpause im Gastgarten der Minigolfanlage stand ein Spaziergang durch den großzügig angelegten Vogelpark an. Vor allem die Greifvögel wie Eulen, Bussard und Adler zogen das Interesse auf sich. Danach wurde das weitläufige Tiergehege aufgesucht. Damwild, Rotwild, Schwarzwild und Mufflons leben hier einträchtig zusammen. Leider ließ sich von der größten Attraktion des Wildgeheges niemand sehen. Auf drei Hektar Fläche leben neun Bisons in einer Herde zusammen, die sich wohl vor den zahlreichen Besuchern zurückgezogen hatten.

Vorbei an einem großen Naturspielplatz und einem kleinen See führte die Rückfahrt durch den Käfertaler Wald und die Lampertheimer Heide zurück nach Bürstadt. Unterwegs war Harmonievorsitzender Michael Held mit seinen bekannten Fähigkeiten als Physiotherapeut gefragt, indem er einer Mitradlerin die Versteifung in den Schultern lockerte. Von Regen verschont ließ die Gruppe die Tour beim Weinfest des Heimat- und Carnevalvereins in Bürstadt ausklingen. red