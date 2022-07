Sperrung der Hauptstraße in Neckarhausen wegen Fest

Neckarhausen. Am Samstag, 9. Juli, und am Sonntag, 10. Juli, findet in Neckarhausen das Fest „Rund ums Schloss“ statt. Deswegen wird die Hauptstraße im Bereich zwischen der Schlossstraße und der Speyerer Straße in der Zeit von Freitag, 8. Juli, 10 Uhr bis Montag, 11. Juli, 14 Uhr, für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Für Anlieger ist die Neugasse freigegeben.

Die Umleitung des Fahrzeugverkehrs erfolgt über die Schlossstraße, Friedrich-Ebert-Straße zur Speyerer Straße und ist ausgeschildert. In der Schlossstraße wird auf der Südostseite ein Haltverbot angeordnet. Die Omnibushaltestelle auf der Schlossseite wird wie gewohnt angefahren. Die Bushaltestelle auf der Seite des Freizeitbades kann nicht verlegt und somit nicht angefahren werden. Die Haltestelle Thomas-Mann-Straße wird während des Zeitraums der Sperrung angefahren. Die Busse werden über die Schlossstraße umgeleitet.

Während des Festes werden Schausteller und ein Toilettenwagen auf dem Parkplatz beim Freizeitbad stehen. Daher kann der Parkplatz in der Zeit von Freitag, 8. Juli, bis Montag, 11. Juli nur eingeschränkt genutzt werden und ist teilweise auch gesperrt.