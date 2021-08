Eiszeittiere im Burg-Stein-Museum bestimmen

Nordheim. Am Sonntag, 5. September, findet während der Öffnungszeit von 10 bis 12 Uhr im Burg-Stein-Museum, Rathausstraße 1 in Nordheim, eine öffentliche Bestimmung der Tiere der Eiszeit aus der Region mit Frank Menger aus Groß-Rohrheim statt. Menger hat sich seit seiner Jugend der Paläontologie des Rieds verschrieben. Dank seiner großen Erfahrung ist er in der Lage, versteinerte Tierknochen zuzuordnen. Die Kiesgruben der Umgebung haben immer wieder Mammut- und andere Tierreste zu Tage gefördert, die an diesem Sonntag von ihm begutachtet werden. Zudem hat sich Frank Menger dazu bereit erklärt, auch kleinste Knochenfunde der Besucher anzusehen. Der Eintritt ist frei. red

