Akteneinsicht gefordert

Biblis. In der Gemeindevertretung Biblis wurden einige Beschlüsse gefasst und Informationen verkündet:

Akteneinsichtsausschuss: Zum von der SPD beantragten Akteneinsichtsausschuss zum Helfrichsgärtel III und MKM werden die Mitglieder im Umlaufverfahren von den Parteien benannt und gewählt. Die CDU hat vier Plätze, tritt aber einen an Urs Scheib (Liste Scheib) ab. Die SPD darf zwei Leute bestimmen, die FLB hat einen Sitz. Das wurde so einstimmig beschlossen.

Ein Ausschuss soll herausfinden, was im Helfrichsgärtel III schief lief. © Schulte

Betreuung: Konstantin Großmann als Vorsteher der Gemeindevertretung nannte die korrekten Zahlen des Krippencontainers in der Pfaffenaue bei der Grillhütte. Fünf Kinder werden aktuell betreut, im September werden noch einmal fünf Kinder dazu kommen. Zudem gibt es eine Warteliste, die mit 15 Kindern ebenfalls recht voll ist.

Sicherheitsinitiative: Biblis beteiligt sich an Kompass, der Sicherheitsinitiative des Hessischen Innenministeriums. Gemeinsam mit der Polizei Hessen sollen Sorgen und Ängste der Bibliser erkannt, analysiert und behoben werden. Eine erste Bürgerbefragung ist abgeschlossen und die Ergebnisse ausgewertet. Vorgestellt werden sie laut Bürgermeister Volker Scheib bei einer ersten Sicherheitskonferenz am Montag, 18. Juli, um 18 Uhr im Rathaussaal. Interessierte können sich aktiv für Arbeitsgruppen melden. Für die Planung wird um Anmeldung per E-Mail an ordnungsamt@biblis.eu bis Donnerstag, 14. Juli, gebeten.

Grundsteuer B: Die Gemeinde plant ein Abendseminar mit Fachleuten zur Grundsteuer B, das sich an alle Bibliser richtet.

Baustelle: Das Loch im Dach des Fachwerkhauses in der Hochschildstraße 8 hat beim Nachbarn für einen Wasserschaden gesorgt. Deshalb stehe das Gerüst noch.

EDV: Die EDV-Abteilung ist voll besetzt, auch wenn die Vollzeitstelle nur halbtags besetzt wurde.

Flüchtlinge: Die Stelle für die Flüchtlingskoordination wird neu ausgeschrieben, da die von Scheib vorgesehene Kandidatin sie nicht angetreten hat. cid