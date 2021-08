300 Euro für die Tafel

Bürstadt. Coole Musik für coole Lebensmittel, so beschreibt die Tafel in Bürstadt die Aktion von Musiker Rolf Selzer und Claudia Limburg vom Café Flair. Denn Selzer hat bei einem Konzert mit Musik aus den 60er und 70er Jahren Geld für die Tafel Bürstadt gesammelt und nun die 300 Euro übergeben. Alice Elsinger, Teamleiterin der Ausgabe in Bürstadt, hat sich mit Tafelkoordinatorin Ute Weber-Schäfer riesig gefreut.

Neben den laufenden Kosten entstünden immer wieder unvorhergesehene Ausgaben. So müsse etwa das Kühlregal, das nach einem Sturz kaputtgegangen ist, repariert oder ersetzt werden. Da komme die tatkräftige Unterstützung von Rolf Selzer wie gerufen. Am letzten Freitag im Juli ist Selzer auf der Terrasse des Cafés aufgetreten. Der Eintritt zu Selzers Konzert auf der Café-Terrasse war frei, aber am Ende ging ein Hut herum. Der Musiker wollte notleidenden Menschen aus Bürstadt helfen, deshalb kamen die Hut-Einnahmen dann der Tafel zugute. Pläne für die nächste Veranstaltung sind bereits in Arbeit. red