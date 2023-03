Sprechstunde mit PauLa

Biblis. Als Psychosoziale Fachkraft des Kreises Bergstraße berät Christina Adler-Schäfer (PauLa) Seniorinnen und Senioren aus dem Ried sowie deren Angehörige oder Bekannte präventiv.

Menschen, die noch keinen Pflegegrad haben, können sich von der Fachkraft beraten lassen, so dass ein Verbleib im eigenen Zuhause möglichst lange gewährleistet werden kann. Die Beratung ist kostenlos, verschwiegen, neutral und unabhängig. Das Projekt PauLa ist eine Kooperation zwischen dem Land Hessen, dem Kreis Bergstraße sowie den teilnehmenden Kommunen aus dem Norie-Gebiet (Netzwerk Ortsnahe Versorgung Ried).

Regelmäßig zur Verfügung

Ab 20. März wird Adler-Schäfer regelmäßig Sprechstunden in Biblis abhalten. Die erste Sprechstunde findet am Montag, 20. März, von 9 bis 11 Uhr im Bibliser Rathaus, Darmstädter Straße 25, statt. Es wird um Voranmeldung gebeten, unter der Telefonnummer 06206/70 15 10 oder per E-Mail an paula-norie@kreis-bergstrasse.de.Weitere Termine sind geplant. red