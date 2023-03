PauLa berät in Biblis

Biblis. Christina Adler-Schäfer ist als Psychosoziale Fachkraft auf dem Land (PauLa) unterwegs und gibt Seniorinnen und Senioren Tipps, wie sie möglichst lange im eigenen Zuhause bleiben können. Aber auch Angehörige und Nachbarn können sich bei ihr Hilfe holen. Regelmäßige Sprechstunden soll es nun auch in Biblis geben. Der erste Termin findet am Montag, 20. März, von 9 bis 11 Uhr im Rathaus statt. Weitere sollen folgen. Um Voranmeldung bei Christina Adler-Schäfer wird gebeten – telefonisch unter 06206/701-510 oder per E-Mail an paula-norie@kreis-bergstrasse.de.

Die Beratung ist kostenlos, verschwiegen, neutral und unabhängig, wie der Kreis Bergstraße betont. Das Projekt PauLa ist eine Kooperation zwischen dem Land Hessen, dem Kreis sowie den teilnehmenden Kommunen im Ried. red