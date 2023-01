Am Sonntag, 22. Januar, findet der Neujahrsempfang der SPD Biblis in der Kultur- und Sporthalle in Nordheim, Wormser Straße, statt. Die Veranstaltung beginnt um 11 Uhr. Seit vielen Jahren lädt die SPD im Januar die Bevölkerung von Biblis und Interessierte aus umliegenden Gemeinden sowie SPD-Politiker aus Bund und Land zum traditionellen Neujahrsempfang nach Nordheim ein. In vergangenen Jahren

...