Türsegen zum Abholen

Biblis. Die katholische Pfarrgruppe Biblis teilt mit, dass die Aufkleber mit dem Türsegen für die aktuelle Sternsingeraktion ab 1. Januar in allen Kirchen bereit liegen. Diese sind zudem direkt im Pfarrbüro Biblis zu den Öffnungszeiten erhältlich. Aufgrund der geringen Anzahl an Kindern, die sich für die Aktion gemeldet haben, gehen die Sternsinger in Biblis und in Groß-Rohrheim im Januar nicht von Haus zu Haus.

In Wattenheim besuchen die Sternsinger alle Häuser am 6. Januar. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Am 7. Januar sind die Sternsinger in Nordheim unterwegs. Wer einen Besuch haben möchte, kann sich auf der Liste in der Kirche in Wattenheim eintragen, damit das Team planen kann.

Familiengottesdienst in Biblis

Ganz müssen die Bibliser nicht auf die Heiligen Drei Könige verzichten. Am Sonntag, 1. Januar, gibt es in Biblis um 18 Uhr einen Familienwortgottesdienst, an dem sich die Sternsinger mit den Gemeindereferenten Iris und Michael Held beteiligen. Am Sonntag, 8. Januar, wird um 11 Uhr in Wattenheim eine Wortgottesfeier als Familiengottesdienst gefeiert, bei dem die Sternsinger nach ihrer Rückkehr ebenfalls teilnehmen. red