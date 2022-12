Neujahrs-Empfänge in vielen Mannheimer Stadtteilen

Mannheim. In zahlreichen Mannheimer Stadtteilen stehen in den nächsten Tagen und Wochen Neujahrsempfänge auf dem Programm. Viele Vereine und Gemeinden laden wieder zu den traditionellen Treffen ein, die in den vergangenen Jahren wegen der Pandemie gar nicht oder nur eingeschränkt stattfinden konnten. Hier die Termine, die unserer Redaktion bereits vorliegen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Narren mit dabei

Los geht es am Donnerstag, 5. Januar, im Mannheimer Norden, genauer gesagt auf dem Waldhof: Hier laden der Kulturverein und der Carneval Club zum Empfang mit närrischer Rathausstürmung ins Kulturhaus im Speckweg 18 ein. Los geht es um 17 Uhr. Die katholische St. Bartholomäusgemeinde Sandhofen lädt am Freitag, 6. Januar, zu ihrem Neujahrsempfang: Beginn ist nach dem Gottesdienst mit den Sternsingern, der um 9 Uhr beginnt. Im Anschluss gibt es um 10 Uhr im Gemeindehaus St. Bartholomäus, Bartholomäusstr. 4, Gelegenheit für alle Gemeindemitglieder, Freunde, Bekannte und Interessierten, Neujahrswünsche bei Sekt und Brezeln auszutauschen und Neues aus der Pfarrei und den Gruppierungen zu hören.

Musik und Umtrunk

Der Bürger- und Gewerbeverein Östliche Innenstadt lädt am Samstag, 14. Januar, um 15 Uhr zum traditionellen Neujahrsempfang in die Aula der Eberhard-Gothein-Schule, U 2. Bürgermeisterin Diana Pretzell überbringt das Grußwort der Stadt Mannheim. Der Vorsitzende Wolfgang Ockert spricht zur Begrüßung und zum Neuen Jahr. Die Sängerin Susan Horn und Claude Schmidt am Piano zeigen Stücke aus der Revue und Hommage „Iwwa die Brick“ zu Ehren von Joy Fleming. Anschließend gibt es einen kleinen Umtrunk.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Newsticker Alle Meldungen im Newsticker Mannheim Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Neujahrsempfang Wie die Stadtteile in Mannheim das neue Jahr begrüßen Mehr erfahren

Einen Tag später, am Sonntag, 15. Januar, lädt der Bürgerverein Gartenstadt e.V. um 11.30 Uhr zum Empfang in den Gemeindesaal der Gnadenkirche, Karlsternstr. 3. Die Besucher erwartet ein buntes Programm, als Gastredner spricht der diplomierte Forstwirt Volker Ziesling zum Thema des Waldumbaus im Käfertaler Wald.

Auszeichnung inklusive

Der SPD-Ortsverein Gartenstadt lädt für Samstag, 21. Januar, um 11 Uhr ins Jugendhaus Waldpforte (Waldpforte 67) ein. „Erstmalig wird im Rahmen des Neujahrsempfangs auch eine verdiente Persönlichkeit des sozialen und gesellschaftlichen Lebens in der Gartenstadt geehrt“, heißt es in der Ankündigung. Eva Baumgartner