Biblis II startet mit Kantersieg

Biblis. Der FV Biblis II ist mit einem klaren Erfolg in die Restrunde der Fußball-C-Liga gestartet. Gegen den Tabellenfünften SG Lautern feierte die Elf von Spielertrainer Lukas Berg einen 6:1 (2:0)-Kantersieg.

Im Nachholspiel gab die Kreisoberliga-Reserve sofort den Ton an. Torsten Schnitzer, der Spielertrainer der ersten Mannschaft, erzielte in der elften Minute das 1:0. Patrick Wagner legte das 2:0 nach (34.). In Hälfte zwei stellten Nick Schäfer (50./70.) und erneut Wagner (65.) auf 5:0. Nach dem 1:5 durch Tobias Rettig (77.) traf Marius Barth vom Elfmeterpunkt zum 6:1-Endstand (82.). Biblis II (26 Punkte) hat jetzt vorerst acht Zähler Vorsprung auf die Abstiegszone. cpa