Verkürzte Fahrzeiten für die Fähre Neckarhausen

Edingen-Neckarhausen. Die Gemeinde Edingen-Neckarhausen verkürzt die Fahrzeiten der Fähre Neckarhausen. Hintergrund ist laut einer Mitteilung vom Freitag eine anhaltende Krankheitswelle, die für Personalmangel sorgt. Ab Montag, 29. August, ist die Fähre demnach montags bis freitags von 7 bis 11 Uhr und von 12 bis 18 Uhr in Betrieb, samstags, sonntags und an Feiertagen von 9 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr.

Die neuen Fahrzeiten gelten nach Angaben der Gemeinde „bis auf Weiteres“. Am Wochenende des Altstadtfestes in Ladenburg am Samstag und Sonntag, 10. und 11. September, wird ein durchgehender Fährbetrieb von 9 bis 19 Uhr sichergestellt. Normalerweise pendelt die Neckarfähre im August bis 20 Uhr am Abend zwischen Neckarhausen und Ladenburg. Im September dauert die reguläre Betriebszeit bis 19 Uhr. Eine Mittagspause gibt es im Normalbetrieb nicht.

