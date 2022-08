Endlich wieder Insel-Kerwe

Nach drei Jahren Pause findet Ende August wieder die Ilvesheimer Insel-Kerwe statt. Zwischen Freitag, 26. August, und Montag, 29. August, wird erstmals nach Ausbruch der Corona-Pandemie wieder das volle Programm mit den alten Traditionen geboten. Dass in diesem Jahr in altbewährter Form gefeiert werden kann, freut vor allem die teilnehmenden Vereine. „Es gibt uns noch, wir sind noch da“, sagt David Heid, 2. Vorsitzender des Karnevalvereins Insulana (KVI) und betont die Bedeutung, endlich wieder Präsenz zeigen zu können: „Es ist eine der größten Veranstaltungen im Ort und somit auch wichtig für uns als Verein.“ Der KVI wird auch dieses Jahr Besucherinnen und Besucher mit selbst zubereiteten Speisen und Getränken verpflegen. „Wir freuen uns, dass die Bevölkerung kommt“, so Heid. Er hoffe auf viel Besuch – und dass dieser den Verein nach den Corona-Jahren durch den Kauf von Essen und Getränken unterstützt.

Umleitungen und Haltestellen-Verlegungen Die Umleitung in Richtung Ladenburg erfolgt aus Seckenheim über die Seckenheimer Straße und Feudenheimer Straße auf die Umgehung und die L 597, aus Feudenheim kommend direkt über die Umgehung und die L 597. Die Umleitung aus Richtung Ladenburg erfolgt über Ladenburger Straße, Schriesheimer Straße, Heddesheimer Straße, Niersteiner Straße, Neckarstraße, nach rechts in die Neue Schulstraße zur Seckenheimer Straße. Haltestellen: Ilvesheim Rathaus wird in die Seckenheimer Straße hinter dem Kreisverkehr verlegt, Neue Schulstraße und Deidesheimer Straße werden in die Seckenheimer Straße auf Höhe Gasthaus „Schiff“ und Lange Morgen in die Schriesheimer Straße verlegt. kpl

Die Kerwe startet am Freitag mit dem Fassbieranstich um 18 Uhr. Mit dabei sind die Heddesema Zahlekracher. Außerdem werden bei der Eröffnung die Kerwegans verlost und die Kerwegretl inthronisiert. Die Festmeile in der Schlossstraße geht am Freitag bis 24 Uhr. Ab 19 Uhr kann bei der Spielvereinigung 03 Ilvesheim oder bei der Feuerwehr zu Partymusik getanzt werden.

Das ist ebenfalls am Samstag ab 19 Uhr der Fall. Zwischen 14 und 24 Uhr können es sich die Besucherinnen und Besucher auf der Schlossstraße gut gehen lassen. Auch die jüngsten Gäste kommen am Samstag nicht zu kurz. Zwischen15 und 18 Uhr veranstaltet die Evangelische Kirchengemeinde auf dem Chécy-Platz eine Kinderschminkaktion.

Gottesdienst im Autoscooter

Dazu lädt die Gemeinde auch am Kerwe-Sonntag ein, diesmal allerdings von 11 bis 14 Uhr. Los geht der Sonntag aber schon um 10 Uhr mit dem Ökumenischen Kerwe-Gottesdienst im Autoscooter. Der Festbetrieb in der Schlossstraße beginnt um 11 Uhr und endet um 22 Uhr. Ebenso findet um 11 Uhr das Kerwe-Singen im Aurelia-Sängerheim statt. Um 19 Uhr können Interessierte auf dem Chécy-Platz Live-Musik von der Band Eight4ty.nine auf die Ohren bekommen.

Am Montag ist die Schlossstraße von 10 Uhr bis 22 Uhr geöffnet. Eingeladen wird ab 10 Uhr zum Kerwe-Frühschoppen mit Jahrgangstreffen. Ab 18 Uhr wird wieder ausgelassen bei der Spielvereinigung oder bei der Freiwilligen Feuerwehr gefeiert. Bei Einbruch der Dunkelheit wird schließlich die Kerwegretl verbrannt. Ein buntes Feuerwerk zum Abschluss des Volksfests rundet den letzten Kerwe-Tag traditionsgemäß ab.

Mehrere Straßen gesperrt

Bereits ab kommenden Mittwoch wirft die Insel-Kerwe ihre Schatten voraus. So wird ab 24. August, 12 Uhr, die Schlossstraße von Seckenheim kommend ab der Einmündung Ringstraße/Schlossstraße und aus Richtung Ladenburg direkt hinter der Einmündung Ringstraße/Ludwig-Schäfer-Straße für den Autoverkehr gesperrt. Die Sperrung gilt bis einschließlich Dienstag, 30. August, um 13 Uhr. Auch Seitenstraßen werden in dieser Zeit teils gesperrt sein. Anliegern der Kirchenstraße und Schlossstraße wird empfohlen, ihre Fahrzeuge außerhalb des Sperrgebiets zu parken. Zudem werden Umleitungen eingerichtet und Haltestellen des Öffentlichen Personennahverkehrs verlegt (siehe Infobox).

Darüber hinaus werden der Heinrich-Vetter-Platz und der Durchgang zur Pfarrstraße vom 26. August bis 29. August zwischen 22 Uhr und 8 Uhr des Folgetags für Fußgängerinnen und Fußgänger gesperrt. Am Kerwe-Montag werden außerdem alle Dienststellen und Einrichtungen der Gemeinde geschlossen sein.