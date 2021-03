Stuttgart. Die Landesregierung von Baden-Württemberg hat am Samstag eine neue Verordnung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus beschlossen. Die neuen Regeln der Corona-Verordnung gelten seit 29. März.

AdUnit urban-intext1

Kontaktbeschränkungen

Bei der „Notbremse“ gibt es keine Verschärfung der Kontaktbeschränkung mehr. Hier bleibt die allgemeine Regelung bestehen: Maximal fünf Personen aus nicht mehr als zwei Haushalten dürfen zusammenkommen. Dabei zählen Kinder bis einschließlich 14 Jahre nicht mit. Paare, die nicht zusammenleben, gelten auch hier als ein Haushalt. Bei einer Inzidenz unter 35 sind Treffen von bis zu zehn Personen aus nicht mehr als drei Haushalten erlaubt.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Aktuelle Zahlen Coronavirus aktuell: Fallzahlen aus der Metropolregion Rhein-Neckar und dem Main-Tauber-Kreis Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Täglich aktualisierte Grafiken Coronavirus: Fallzahlen und Sieben-Tage-Inzidenz in Mannheim Mehr erfahren MM+ testen Nichts verpassen: Zum kostenlosen 30-Tage-Probe-Abo des Mannheimer Morgen Mehr erfahren

Autofahren mit Maske

AdUnit urban-intext2

Fahren Personen aus unterschiedlichen Haushalten gemeinsam in einem Auto, gilt für alle Insassen eine Maskenpflicht. Getragen werden muss laut baden-württembergischer Landesverordnung eine medizinische Maske oder FFP2-/KN95-/N95-Maske. Paare, die nicht zusammenleben, gelten auch hier als ein Haushalt.

Ausgangssperren

AdUnit urban-intext3

Zusätzlich zu den Änderungen weist die Landesregierung Landräte und örtliche Gesundheitsämter an, die Regelungen der „Notbremse“ umzusetzen, wenn die 7-Tage-Inzidenz mehrere Tage hintereinander über 100 liegt. Dazu gehören die bereits in der vergangenen Version vorgesehenen Ausgangssperren am Abend. Bei 7-Tage-Inzidenzen von mehr als 100 wird die Landesregierung die Behörden vor Ort anweisen, Ausgangssperren zu verhängen, wenn alle anderen Maßnahmen versagt haben. Diese Ausgangssperre gilt unter anderem in Mannheim.

AdUnit urban-intext4

Einzelhandel, Bibliotheken, Museen

In Stadt- und Landkreisen mit einer stabilen 7-Tage-Inzidenz unter 50 dürfen Bibliotheken und Archive analog zu Museen ohne Einschränkungen öffnen. Der Buchhandel gehört nicht mehr zum Einzelhandel des täglichen Bedarfs. Für ihn gelten nun auch die entsprechenden „Click & Collect“- beziehungsweise „Click & Meet“-Regelungen. Das Land setzt damit ein Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg um.

Schnelltests

Schnell- und Selbsttests, die erforderlich sind, um gewisse Dienstleistungen und Angebote wahrnehmen zu können: Soweit ein negativer Covid-19-Schnelltest erforderlich ist, muss dieser durch geschulte Dritte oder unter Aufsicht eines geschulten Dritten durchgeführt und ausgewertet werden.

Modellversuche

Der Modellversuch in der Stadt Tübingen wird zunächst bis zum 18. April fortgesetzt. Das Land plant außerdem, dort wo es möglich ist, weitere Modellversuche umzusetzen, etwa im Kulturbereich.