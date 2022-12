Mannheimer Morgen Plus-Artikel Rückblick Wie die Nosferatu-Spinne 2022 in die Schlagzeilen gekrabbelt ist

Die Nosferatu-Spinne hat sich in diesem Jahr in der Region rasant verbreitet und bei vielen für Schrecken gesorgt. Katzen in Walldorf mussten dafür zuhause bleiben. Ein tierischer Rückblick