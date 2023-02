Warum eine junge Sinsheimerin 114.000 Babyschnuller sammelt

Wie setzt man mit einem Kunstwerk ein Zeichen gegen sexuellen Missbrauch? Und zwar ohne, dass es plump oder plakativ wirkt? Schwierig. 114.000 Babyschnuller will die Sinsheimer Künstlerin Nessi Nezilla sammeln, um darauf hinzuweisen, wie groß der Schatten ist, der wie Blei auf der Katholischen Kirche liegt. 114.000 Minderjährige - das haben Wissenschaftler an der Universität in Ulm als

...