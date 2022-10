Auffahrunfall in Mannheim mit drei beteiligten Fahrzeugen

Mannheim. Bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag ist in Mannheim ein hoher Sachschaden entstanden. Wie die Polizei mitteilte, befuhr der 28-jährige Fahrer eines Mercedes die Reichskanzler-Müller-Straße in Richtung Innenstadt. Daraufhin kam es gegen 16.00 Uhr im Kreuzungsbereich zur Kopernikusstraße zu einem Auffahrunfall mit einem verkehrsbedingt haltenden Hyundai. Durch den Aufprall wurde der Hyundai auf einen davorstehenden Seat geschoben. Aufgrund von Nackenschmerzen wurden die 42-jährige Fahrerin des Hyundai sowie der 31-jährige Fahrer des Seat in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro.

