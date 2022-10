60-Jähriger verursacht unter Einfluss von Alkohol Unfall in St. Leon-Rot

St. Leon-Rot / Rhein-Neckar-Kreis. Unter Alkoholeinfluss ist es zu einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag in St. Leon-Rot gekommen. Wie die Polizei mitteilte, ist der Fahrer eines Ford gegen 17.20 Uhr beim Einbiegen in einen Parkplatz des örtlichen Supermarktes, einem BMW frontal aufgefahren. Der 60-jährige Unfallverursacher befuhr die Straße Im Schiff aus Richtung Harres. Während des Gesprächs mit dem Fahrer des Ford stellten die Beamten eine verwaschene Aussprache fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von zwei Promille. Daraufhin wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt. Im Krankenhaus wurde eine Blutprobe entnommen. In Folge der Kollision wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.000 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1