Verdi ruft zu Warnstreiks in Mannheimer Kitas auf

Mannheim. Am heutigen Mittwoch wird in Mannheim und anderen Kommunen in der Metropolregion Rhein-Neckar gestreikt. Betroffen sind in Mannheim sämtliche kommunalen Kindertagesstätten, Kinderhäuser, das Jugendamt und die Schulen bestreikt. Bei letzteren sind die sozialpädagogischen Beschäftigten angesprochen. Betroffen sind auch die Heidelberger Werkstätten. Um 13.30 Uhr findet auf dem Alten Messplatz in Mannheim eine Kundgebung statt.

Um 15 Uhr gibt es eine Demo zum Gewerkschaftshaus, die direkt zum Frauenkampftag des DGB überleitet. Nicht bestreikt werden an diesem Tag die Kitas im Rhein-Neckar-Kreis.

Bald wird in Heidelberg gestreikt

Auch die 36 städtischen Kindertagesstätten in Ludwigshafen sind von dem Streik betroffen. Bereits in den vergangenen Tagen gab es Warnstreiks im ÖPNV in Mannheim.

Verdi fordert in der anstehenden Tarifrunde für die Angestellten von Bund und Kommunen 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.

Am 10. März ist dann Heidelberg ein Streik-Zentrum. Dort sind ebenfalls die kommunalen Kitas betroffen. Hier soll es aber nicht zu kompletten Schließungen der Kindertagesstätten kommen, die Einrichtung eines Notdienstes ist geplant.

GRN-Streikkundgebung in Schwetzingen und weiteren Orten

Ebenfalls am Freitag, 10. März, ist eine GRN-Streikkundgebung in Schwetzingen geplant, die um 13.45 Uhr vor dem Seniorenzentrum stattfinden soll. Die Kundgebung in Schwetzingen ist als Auftaktveranstaltung mehrer Streik-Kundgebungen der Gesundheitszentren Rhein-Neckar (GRN) geplant. Am Montag, 13. März, soll es um 13.45 Uhr in Sinsheim weitergehen. Am 16. März wird um 14.30 Uhr an der GRN-Klinik in Eberbach gestreikt, am 17. März um 13.30 Uhr an der GRN in Weinheim.