Urteil im Prozess um Frontalzusammenstoß mit drei Toten erwartet

Frankenthal. Im Prozess um einen Frontalzusammenstoß mit drei Toten bei Weisenheim am Berg in der Pfalz soll am Freitag (14.00) das Urteil gesprochen werden. Vor dem Landgericht Frankenthal ist ein 29 Jahre alter Autofahrer aus dem südhessischen Biblis angeklagt - wegen fahrlässiger Tötung und verbotenen Autorennens. Er soll im September 2020 zu schnell gefahren sein, deshalb die Kontrolle über seinen Wagen verloren und so in einer Kurve den fatalen Frontalzusammenstoß verursacht haben.

In dem entgegenkommenden Auto starben die Fahrerin, die Beifahrerin und ein 15 Monate alter Junge noch am Unfallort, ein erst einen Monat altes Mädchen überlebte. Der Angeklagte und sein Beifahrer blieben fast unverletzt.

Die Staatsanwaltschaft forderte am Donnerstag eine Haftstrafe von viereinhalb Jahren sowie den Entzug der Fahrerlaubnis für den 29-jährigen. Die Verteidigung plädierte auf eine zur Bewährung ausgesetzte Strafe im Ermessen des Gerichts.

