Im Prozess um den tragischen Unfall bei Weisenheim am Berg (Kreis Bad Dürkheim) vor knapp zwei Jahren hat die Zweite Große Strafkammer am Landgericht Frankenthal den Angeklagten am Freitag zu drei Jahren und sechs Monaten Haft sowie einer zweijährigen Führerscheinsperre verurteilt.

Der 29-jährige Jaguar-Fahrer aus Biblis musste sich wegen fahrlässiger Tötung und eines illegalen

...