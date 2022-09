Unfallflucht mit hohem Sachschaden in Heidelberg - Zeugen gesucht

Heidelberg. Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstagnachmittag in Heidelberg ein Auto beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Verkehrsunfallflucht zwischen 17.15 Uhr und 18.10 Uhr im Grenzhöferweg. Die Fahrzeughalterin parkte ihren Opel ordnungsgemäß an der Unfallörtlichkeit. Als diese nach knapp einer Stunde an ihr Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Schaden im Bereich der rechten Seite fest. Dieser beläuft sich auf circa 3 500 Euro. Aufgrund des Schadensbilds ist davon auszugehen, dass der Unfallverursacher den Unfall bemerkt haben muss.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Rufnummer 06221/34180 zu melden.