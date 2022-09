Überfälle auf zwei Tankstellen

Mutterstadt/Mauer. Zwei Tankstellenüberfälle haben am Wochenende die Polizei beschäftigt. Am Samstag bedrohte ein bislang unbekannter Täter um 23 Uhr in einer Tankstelle in der Ludwigshafener Straße den 18-jährigen Kassierer mit einer Pistole und forderte Geld. Das Opfer erlitt einen Schock. Die Schadenshöhe beträgt wenige hundert Euro. Der Täter flüchtete zu Fuß vom Tatort. Der Täter wird als ein 1,75 bis 1,80 Meter großer, normal bis leicht kräftig gebauter Mann beschrieben, der mit osteuropäischem Akzent sprach. Er trug einen weißschwarzen Pullover der Marke Nike mit Kapuze, dunkle Jogginghose, weiße Sneakers sowie graue Arbeitshandschuhe mit schwarzen Fingern. Hinweise nimmt die Kripo Ludwigshafen unter Telefon 0621/9 63 27 73 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Mehrere hundert Euro Beute

In Mauer wurde bereits am Freitagabend eine Tankstelle in der Heidelberger Straße überfallen, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Räuber betrat gegen 20.55 Uhr mit einem Messer in der Hand den Verkaufsraum der Tankstelle und forderte Bargeld. Die bedrohte Angestellte übergab darauf den Inhalt der Kasse mit mehreren hundert Euro, worauf der Täter samt Beute flüchtete. Trotz einer sofortigen Alarmierung der Polizei und einer eingeleiteten Fahndung gelang dem Mann die Flucht. Die Kripo sucht nach Zeugen, die Hinweise zum Flüchtigen geben können.

Tankstellen sind immer wieder das Ziel von Überfällen.

Der Räuber ist etwa 1,90 Meter groß, schlank, hat einen hellen bis leicht gebräunten Teint, trug eine schwarze Mund-Nasen-Maske, weiße Turnschuhe, graue Jogginghose, Kapuzenpulli und eine schwarze Steppjacke. Der Mann soll akzent- und dialektfreies Deutsch gesprochen haben. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0621/1 74 44 44 entgegen. pol/sko