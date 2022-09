Tankstelle in Mauer überfallen - Polizei sucht Zeugen

Mauer. Ziel eines Überfalls ist am Freitagabend eine Tankstelle in Mauer (Rhein-Neckar-Kreis) geworden. Nach Angaben der Polizei betrat gegen 21 Uhr ein Unbekannter den Verkaufsraum der Tankstelle in der Heidelberger Straße, bedrohte eine Angestellte mit einem Messer und forderte Bargeld. Mit mehreren Hundert Euro Bargeld als Beute flüchtete der Mann im Anschluss. Eine Fahndung der Polizei verlief ergebnislos.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Etwa 1,90 m groß, schlank, heller bis leicht gebräunter Teint; er trug eine schwarze Mund-Nasen-Maske, weiße Turnschuhe, graue Jogginghose, Kapuzenpulli und eine schwarze Steppjacke. Der Mann soll akzent- und dialektfreies Deutsch gesprochen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/1744444 bei der Polizei zu melden.