Tankstelle in Mutterstadt überfallen - Kassierer mit Pistole bedroht

Mutterstadt. Ein Unbekannter hat am Samstagabend in Mutterstadt eine Tankstelle überfallen. Wie die Polizei mitteilt, betrat der Täter um 23 Uhr die Tankstelle in der Ludwigshafener Straße, bedrohte den 18-jährigen Kassierer mit einer Schusswaffe und forderte Geld. Mit einer Beute von wenigen Hundert Euro flüchtete er zu Fuß. Der 18-Jährige erlitt einen Schock.

Der Täter soll 1,75 bis 1,80 Meter groß gewesen sein, eine normale bis kräftige Figur gehabt und mit osteuropäischem Akzent gesprochen haben. Er trug einen weiß-schwarzen Kapuzen-Pullover der Marke Nike, eine dunkle Jogginghose, weiße Sneaker sowie graue Arbeitshandschuhe mit schwarzen Fingern. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/963-2773 bei der Polizei zu melden.