Überfall auf Wettbüro in Mannheimer Neckarstadt - Polizei fahndet nach Täter

Mannheim. Ein Mann hat am Montagmittag ein Wettbüro in der Mannheimer Neckarstadt überfallen. Nach Angaben der Polizei betrat der Mann gegen 11.15 Uhr das Wettbüro in der Mittelstraße und forderte unter Vorhalt einer Waffe Bargeld. Nachdem der Unbekannte das Geld von einer Mitarbeiterin erhalten hatte, flüchtete er in Richtung Alter Meßplatz.

Die Polizei fahndet derzeit mit mehreren Streifen nach dem Flüchtigen mit folgender Beschreibung: Rund 1,80 Meter groß, etwa 25 Jahre alt. Der Mann trug weiße Schuhe, einen schwarzen Pullover, dunkle Jeans und eine hellgraue Kappe. Darüber hinaus trug der Verdächtige einen Rucksack der Marke Nike. Zeugen werden gebeten, sich umgehend bei der Polizei unter der Rufnummer 0621/1744444 oder den Notruf 110 zu melden.