Geklautes Auto im Jungbusch

Mannheim.

Fünf Männer sind am Samstagmorgen gegen 2 Uhr in der Mannheimer Innenstadt von einem aufmerksamen Passanten in einem gestohlenen Auto gesehen worden. Wie die Polizei mitteilte, meldete der Passant der Polizei ein Auto mit zahlreichen Unfallschäden und einer offensichtlich eingeschlagenen Windschutzscheibe. Er beobachtete, wie der graue Renault mit insgesamt fünf Insassen am Fahrbahnrand der Hafenstraße parkte. Einer der Männer wies das Auto ein. Anschließend entfernten sich die fünf Männer zu Fuß in Richtung einer Tankstelle in der Jungbuschstraße.

In den anschließenden Ermittlungen wurde herausgefunden, dass der Pkw vor einiger Zeit in Hessen gestohlen wurde. Möglicherweise handelt es sich bei mindestens einem der fünf Männer um den oder die Täter. Bei einer Fahndung im umliegenden Bereich konnten die gesuchten Männer nicht mehr angetroffen werden. Ob es und inwieweit es im Vorfeld zu einem oder mehreren Verkehrsunfällen unter Beteiligung des unfallbeschädigten Renault kam, bleibt Gegenstand weiterer Ermittlungen. Die unbekannten Männer werden zwischen 20 und 30 Jahren geschätzt, mit dunkler Hautfarbe. Einer der Männer trug einen grauen Jogginganzug. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0621/ 1744444.