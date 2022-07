Täter wird nach Körperverletzung identifiziert und leistet Widerstand in Grünstadt

Grünstadt. Ein 41-jähriger Mann hat am Samstagabend in Grünstadt einem 14-jährigen Jungen ins Gesicht geschlagen und ist anschließend in Polizeigewahrsam genommen worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 19 Uhr im Stadtbereich Grünstadt auf einer Spiel- und Sportanlage. Dort geriet der 41-Jährige mit einer Gruppe Jugendlicher in Streit. Im Verlauf schlug der wesentlich ältere Täter dem 14-jährigen Jungen ins Gesicht. Nachdem eine Anzeige bei der Dienststelle erstattet wurde, fuhren die Beamten in Begleitung des Jugendlichen den tatortnahen Bereich ab. Dort konnte der Geschädigte den Täter wiedererkennen. Als seine Personalien von den Beamten kontrolliert worden sind, richtete er sich drohend auf und schlug einem Beamten gegen den Arm. Um einen weiteren Angriff zu verhindern, wurde er gefesselt. Dagegen wehrte er sich mit Schlägen gegen die Beamten. Er musste anschließend ins Polizeigewahrsam genommen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,3 Promille. Es wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

