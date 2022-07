34-Jähriger von drei Unbekannten in Ludwigshafen unvermittelt angegriffen

Ludwigshafen. Ein 34-jähriger Mann ist am Dienstagabend von drei Unbekannten in der Brunckstraße (Einmündung Sternstraße) angegriffen worden. Nach Polizeiangaben habe einer der Männer dem 34-Jährigen unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Ein anderer habe ihm Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Durch die Angriffe wurde der Geschädigte leicht verletzt. Die drei Männer flüchteten anschließend in Richtung Hemshof. Eine Beschreibung der Angreifer liegt nicht vor.

Wer hat die Tat gegen 22 Uhr beobachtet oder kann Hinweise zu den flüchtigen Tätern geben? Sachdienliche Hinweise sollen an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621/9632222 gegeben werden.