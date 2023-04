Mannheimer Morgen Plus-Artikel Benefizaktion Speyerer Feuerwehrmann gibt bei Rekordversuch im Bierzelt alles

72 Kilometer in zwölf Stunden - Lars Kegler ist am Donnerstag mit 22,4 Kilo Gebäck auf einem Laufband unterwegs. Ob es für einen Weltrekord gereicht hat, stand am frühen Abend noch nicht fest