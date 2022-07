Schwerpunkkontrolle bei Hockenheim: Fahrer flüchtet und verliert Kontrolle über Auto

Rhein-Neckar-Kreis. Bei einer Schwerpunkkontrolle der Polizei ist es am Montag auf der B39 bei Hockenheim zu einer Verfolgungsfahrt zwischen der Polizei und einem 32-Jährigen gekommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Mann wendete nach Polizeiangaben kurz vor Erreichen der Kontrollstelle sein Fahrzeug und fuhr in Richtung Altlußheim davon. Eine eingesetzte Streifenbesatzung verfolgte den 32-Jährigen, der mit einer Geschwindigkeit von bis zu 90 Stundenkilometern durch den Ort flüchtete. Dabei verlor er jedoch die Kontrolle über seinen Wagen und stieß gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Ford. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Hintergrund Verfolgungsfahrten der Polizei - Fragen und Antworten Mehr erfahren Blaulicht Alkohol und Drogen im Straßenverkehr: Bilanz der Schwerpunktkontrolle in Mannheim Mehr erfahren Verkehrskontrolle Mit Springmesser und Cannabis in Kirrweiler unterwegs Mehr erfahren

Die beiden Insassen, der 32-jährige Fahrer und dessen 25-jährige Beifahrerin, standen unter Drogeneinfluss und wurden daraufhin vorläufig festgenommen. Die 25-Jährige beleidigte zudem die Polizisten und spuckte einer Beamtin ins Gesicht. Im Fahrzeug fand die Polizei eine kleinere Menge Rauschgift, das der Beifahrerin gehörte.

Bei der Kontrolle wurden im Zeitraum zwischen 13 Uhr und 20 Uhr insgesamt 64 Fahrzeuge und 64 Personen kontrolliert. Insgesamt wurden 16 Fahrer und Fahrerinnen, die unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahmen, festgestellt und sie mussten noch an der Kontrollstelle eine Blutprobe abgeben.

Weiterhin stellten die Einsatzkräfte nachfolgende Verstöße fest: Drei Autofahrer waren ohne die erforderliche Fahrerlaubnis mit einem Auto unterwegs. Weiterhin gelangten zwei weitere Personen wegen Drogendelikten zur Anzeige. Ein weiterer Fahrzeugführer war mit einem unversicherten Fahrzeug unterwegs und gelangt nun wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz zur Anzeige. Die Polizei meldete außerdem folgende Delikte: Betrug, Körperverletzung, Beleidigung, Verstoß gegen das Waffengesetz sowie die Sicherstellung von rund rund 4,5 Gramm Cannabis sowie 5 Ecstasy-Tabletten

An den Kontrollen waren insgesamt rund 50 Beamtinnen und Beamte der Polizeireviere Hockenheim und Schwetzingen, der Wasserschutzpolizei, der Verkehrspolizei und des Einsatzzugs Mannheim sowie das Kompetenzteam des Polizeipräsidiums Mannheim beteiligt. Unterstützt wurden die Maßnahmen durch Beamte der Polizeiinspektion Speyer.