Alkohol und Drogen im Straßenverkehr: Bilanz der Schwerpunktkontrolle in Mannheim

Mannheim. Die Polizei in Mannheim hat in der Nacht zu Freitag im gesamten Stadtgebiet eine Schwerpunktkontrollaktion mit der Zielrichtung Bekämpfung der Hauptunfallursache Drogen und Alkohol im Straßenverkehr durchgeführt. Besonderes Augenmerk lag hierbei auf der Kontrolle alkohol- und drogenbeeinflusster E-Scooter-Fahrer.

Bei der Kontrolle wurden im Zeitraum zwischen 20 Uhr und 5 Uhr insgesamt 298 Fahrzeuge und 317 Personen kontrolliert. Insgesamt wurden 20 Fahrer und Fahrerinnen, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahmen, festgestellt. 16 der vorgenannten Personen waren auf E-Scootern unterwegs. Elf Personen mussten noch an der Kontrollstelle eine Blutprobe abgeben, davon wurden vier Blutproben aufgrund des Verdachts eines vorherigen Drogenkonsums entnommen. In zwei Fällen wurde der Führerschein vorläufig entzogen.

Weiterhin stellten die Einsatzkräfte nachfolgende Verstöße fest: Eine Person nahm ohne erforderliche Fahrerlaubnis am Straßenverkehr teil. Außerdem gab es einen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, eine Unterschlagung und einen ausländerrechtlicher Verstoß.

