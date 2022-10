RNV reduziert das Fahrtenangebot in Mannheim und Ludwigshafen

Mannheim. Fahrgäste des öffentlichen Personennahverkehrs in Mannheim und Ludwigshafen müssen sich auf ein reduziertes Fahrtenangebot einstellen. Wie die RNV bekannt gibt, werden die Fahrpläne zunächst für mehrere Buslinien angepasst. Als Hintergrund der Maßnahme nennt die RNV den derzeit hohen Krankenstand im Fahrdienst sowie die angespannte Ersatzteilversorgung. Derzeit kommt es vermehrt zu Fahrtausfällen. Mit der Reduktion des Angebots will das Unternehmen für mehr Planbarkeit und Verlässlichkeit sorgen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ab Montag fahren weniger Busse - weniger Stadtbahnfahrten nach den Herbstferien

Die geplanten Änderungen im Buslinienbetrieb gelten ab Montag, 24. Oktober. Nach den Herbstferien ab dem 7. November werden auch auf mehreren Stadtbahnlinien Kürzungen vorgenommen.

Christian Specht, Aufsichtsratsvorsitzender der RNV sowie Erster Bürgermeister und ÖPNV-Dezernent der Stadt Mannheim, erklärt: „Wir befinden uns in einer Ausnahmesituation. Bereits seit Monaten hatte die Belegschaft der RNV unter großem Einsatz gearbeitet und zahllose Überstunden geleistet, um den vollen Linienbetrieb bis zuletzt aufrecht zu erhalten. Wir bedauern, dass unsere Fahrgäste dennoch von zu vielen Ausfällen und Verspätungen betroffen sind. In Anbetracht der schwierigen Situation haben wir entschieden weniger frequentierte Linien einzustellen, damit wichtige Linien zuverlässig bedient werden können. Dieser Schritt wurde zwischen Stadt und rnv eng abgestimmt und ist notwendig, damit der Betrieb stabilisiert wird.“

Die Reduktion des Fahrtenangebots gilt bis auf Weiteres, wie ein RNV-Sprecher auf Anfrage der Redaktion mitteilt. "Wir versuchen, den Betrieb so schnell wie möglich wieder aufzustocken."



Änderungen im Buslinienbetrieb

Folgende Anpassungen gelten ab Montag, 24. Oktober 2022:



Buslinie 63 (Pfalzplatz - Mannheim Hauptbahnhof)

Die Buslinie 63 wird von Montag bis Freitag eingestellt. Ausnahme: An Schultagen werden morgens eine Fahrt zum und mittags zwei Fahrten ab Moll-Gymnasium durchgeführt. An Wochenenden verkehren die Busse weiterhin nach dem gewohnten Takt. Als Alternative kann auf Teilstrecken das rnv-Personen-Shuttle fips genutzt werden.



Buslinie 65 (Hochschule West - Popakademie)

Die Buslinie 65 wird eingestellt. Als Alternative kann auf Teilstrecken das rnv-Personen-Shuttle fips genutzt werden.



Buslinie 66 (Havellandstraße - Platz der Freundschaft)

Die Buslinie 66 wird täglich ab etwa 10 Uhr eingestellt. Als Alternative kann das rnv-Personen-Shuttle fips genutzt werden.



Buslinie 77 (Drehbrücke - Berliner Platz)

Die Buslinie 77 wird eingestellt und durch Linientaxen ersetzt.



Buslinie 80 (Am Schwanen - BASF süd)

Die Buslinie 80 wird eingestellt. Ausnahme: An Schultagen werden zu Schulbeginn und -schluss der diversen am Fahrweg liegenden Schulen morgens und mittags einzelne Fahrten durchgeführt.



Buslinie E (Schienenersatzverkehr Neckarstadt West)

Die Buslinie E, welche zwischen den Haltestellen Alte Feuerwache und Neckarstadt West die Stadtbahnlinie 2 ersetzt, wird auf einen 20-Minuten-Takt reduziert.

Auch Änderungen im Stadtbahnbetrieb geplant

Es werde derzeit auch an weiteren Maßnahmen für den Stadtbahnbereich gearbeitet, die nach den Herbstferien ab 7. November gelten werden.

Unter anderem wird die Stadtbahnlinie 2 zwischen Feudenheim und Innenstadt auf einen 20-Minuten-Takt reduziert. Die Linie 8 entfällt zwischen Schwetzinger Vorstadt und Hauptbahnhof. Die Linie 15 wird vollständig eingestellt.

Details hierzu werden in Kürze gesondert bekannt gegeben.