Rote Ampel missachtet - 72-Jährige Pedelecfahrerin in Worms von Lastwagen erfasst

Worms. Eine Pedelecfahrerin ist am Donnerstag in Worms von einem Lkw erfasst und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei befuhr gegen 13 Uhr ein 63-Jähriger mit seinem Lastwagen die Mainzer Straße in Richtung Stadtmitte. Die 72-jährige Pedelecfahrerin war auf dem parallel verlaufenden Fuß- und Radweg in gleicher Richtung unterwegs.

Laut Zeugenangaben überquerte die 72-Jährige die Fahrbahn der Dr.-Otto-Röhm-Straße trotz rot zeigender Ampel. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem zeitgleich abbiegenden Lastwagen des 63-Jährigen. Die 72-jährige Seniorin musste schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden.

