72-Jähriger wird in Viernheim in Hebebühne eingeklemmt - schwer verletzt

Viernheim. Ein 72-Jähriger ist am Donnerstagnachmittag in Viernheim bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Senior aus noch ungeklärter Ursache auf dem Anwesen einer Firma in der Alfred-Nobel-Straße in einer Hebebühne eingeklemmt. Die herbeigerufene Feuerwehr konnte den Mann aus Leimen schließlich befreien. Mit einem Rettungswagen kam er schwerstverletzt in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Hergang des Unfalls übernommen.

