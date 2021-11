Sie heißen nach der offiziellen Sprachregelung zwar nicht so. Doch de facto richtet der Rhein-Neckar-Kreis nun sieben neue kleine Impfzentren ein. Angesichts der stark steigenden Zahlen von Corona-Infektionen und dem weiter großen Bedarf an Erst-, Zweit und Drittimpfungen baut das Landratsamt Standorte auf, an denen es auf Dauer Impfmöglichkeiten gibt.

Damit unterstützt der Kreis die

...