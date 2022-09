Poserkontrollen in Mannheim und Heidelberg: Polizei zieht Autos aus dem Verkehr

Rhein-Neckar. Bei Verkehrskontrollen haben Beamte des Polizeipräsidiums Mannheim am Donnerstag fünf Autos sichergestellt. Wie die Polizei mitteilt, wurde in Mannheim, Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis nachmittags und abends gezielt die Poser- und Eventszene kontrolliert.

Insgesamt kontrollierten die Beamten 26 Fahrzeuge. Fünf wurden sichergestellt, bei acht von ihnen war die Betriebserlaubnis erloschen. Ein 20-jähriger Hyundai-Fahrer steuerte sein Auto unter Drogeneinfluss. Der Führerschein des Mannes wurde eingezogen, sein Fahrzeug musste er stehen lassen.

Kontrolle in der Kunststraße

Ein 22-jähriger Mann wurde in der Kunststraße kontrolliert. Er hatte seinen BMW tiefer gelegt, indem er Distanzscheiben an den Achsen verbaute. Dadurch kam es allerdings zum Kontakt zwischen der Reifen und der Innenseiten der Kotflügel.

In Heidelberg fiel ein 18-jähriger Audi-Fahrer auf. Er hatte kurzerhand an der Abgasanlage seines Autos die Schalldämpfer durch ein durchgehendes Rohr ersetzt. Die vorgegebenen Geräuschwerte wurden durch die lauten röhrenden Geräusche deutlich überschritten und natürlich wurde auch die Abgasreinigung aufgehoben.

Erst in dieser Woche hatte der Mannheimer "Bürger- und Gewerbeverein Östliche Innenstadt" einen offenen Brief geschrieben, in dem er sich über den Poser-Lärm in Mannheim beschwert und härtere Strafen fordert.