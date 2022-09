51 Fahrzeuge kontrolliert

Mannheim/Rhein-Neckar. Die Ermittlungsgruppe „Poser“ hat von Freitag bis Sonntag, jeweils ab den späten Nachmittagsstunden, insgesamt 51 Fahrzeuge und 77 Personen in Mannheim, Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis kontrolliert. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden gegen insgesamt 31 Verkehrsteilnehmer und -teilnehmerinnen Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten eingeleitet.

In zehn Fällen stellten die Beamtinnen und Beamten eine erlöschte Betriebserlaubnis fest. Zwei Pkw mussten sichergestellt werden. Drei Fahrzeugführer müssen laut Polizei mit einer Anzeige wegen unnötiger Lärmverursachung rechnen. An einem der sichergestellten Autos entdeckten die Ermittler „umfangreiche, unzulässige sowie technisch nicht abgenommene Veränderungen“. Unter anderem sorge eine manipulierte Auspuffanlage für erhebliche Umweltbelastungen, so die Polizei weiter. Ziel der Poserkontrollen ist es, Ordnungsstörungen und Lärmbelästigungen – ausgehend von auffälligen Verkehrsteilnehmern – zu unterbinden. soge