Polizei zieht Bilanz: Erstes Wochenende Bad Dürkheimer Wurstmarkt

Bad Dürkheim. Die Polizei zieht eine positive Bilanz nach dem ersten Wochenende des Bad Dürkheimer Wurstmarktes. So heißt es in dem Polizeibericht am Sonntagabend. Von Freitag bis Samstag hat es elf Auseinandersetzungen mit Körperverletzung gegeben sowie drei Fälle von Beleidigung. Insgesamt neun Taschendiebstähle sind den Polizeikräften gemeldet worden sowie drei Sachbeschädigungen. Auf dem Festgelände kam es zu einer einzelnen Vermisstensuche durch die Einsatzkräfte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zusammen mit dem Ordnungsamt der Stadt soll die Polizeipräsenz einen sicheren und störungsfreien Ablauf des Festes gewährleisten.