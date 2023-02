Mannheimer Morgen Plus-Artikel Schusswaffengebrauch Polizei schießt 34-jährigen Mann in Weinheim nieder - was bislang bekannt ist

Schreck am Montagnachmittag beim Spielplatz am Weinheimer Exotenwald: Ein Schuss ist zu hören. An einer Calisthenics-Anlage ist ein Streit eskaliert. Der Polizist, der den Schuss abfeuerte, ist noch immer im Dienst