„Neue Stärke“ marschiert am Samstag

Ludwigshafen/Frankenthal. Rechtsradikale haben für den Samstagnachmittag, 21. Mai, Versammlungen in Ludwigshafen und Frankenthal angekündigt. Es sind Sympathisanten und Mitglieder der Kleinstpartei „Neue Stärke“, die sich aus mehreren schon bekannten anderen Bewegungen speist und an verschiedenen Orten in Deutschland derzeit öfter auftritt. Die Polizei hat gegenüber der Presse bestätigt, dass es zunächst um 15.30 Uhr eine Versammlung auf dem Berliner Platz in Ludwigshafen geben soll, ehe die Demonstranten per Zug nach Frankenthal fahren, wo gegen 17 Uhr eine Kundgebung am Hauptbahnhof stattfinden könnte. Hohe Teilnehmerzahlen erwarten die Justizbehörden nicht.

Abspaltung vom III.Weg

DGB-Regionsgeschäftsführer Rüdiger Stein sagte am Freitag auf Anfrage dieser Redaktion, dass Gegendemonstrationen sowohl in Ludwigshafen als auch in Frankenthal von jeweiligen Bündnissen angemeldet worden seien. In Ludwigshafen seien Jusos, Grüne Jugend und Linksjugend gemeinsam mit dem Bündnis für Zivilcourage die Aufrufenden. In Frankenthal wird der Protest organisiert vom Bündnis gegen Rechtsextremismus. Stein, der sich mit rechten Bewegungen gut auskennt, sagte, dass er selbst erst am Donnerstag von den geplanten Aufmärschen erfahren habe. Die „Neue Stärke“ habe sich erst im Jahr 2021 in der thüringischen Hauptstadt Erfurt gegründet. In der Region sei die Partei bereits seit einigen Monaten unterwegs – als Abspaltung vom III. Weg, ebenfalls eine Neonazi-Vereinigung. Stein rechnet mit rund 15 rechten Aufmarschierern. Ziel der Gegendemo sei es, mehr Leute auf die Straße zu bringen und somit klare Kante für Demokratie und eine offene Gesellschaft zu zeigen. sal