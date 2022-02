Nachfrage nach Impfungen im Rhein-Neckar-Kreis nimmt ab

Rhein-Neckar-Kreis. Rund 125.000 Impfungen sind im Rhein-Neckar-Kreis seit Schließung der Zentren Ende September verabreicht worden. Das teilte das zuständige Landratsamt mit. Allerdings habe die Nachfrage in den letzten Wochen abgenommen.

100.000 Dosen seien bei dauerhaften Impfaktionen in Impfstützpunkten verimpft worden, der Rest bei mobilen Impfaktionen. Unter den insgesamt 125.011 Impfungen waren 12.849 Erstimpfungen, 7.791 Zweitimpfungen und 104.371 Drittimpfungen. Seit dem Beginn der Kinderimpfungen am 16. Dezember habe es in den Impfstützpunkten Rhein-Neckar und Sinsheim 3.807 Erst-und 2.257 Zweitimpfungen für Kinder gegeben.

Impfungen mit Novavax möglich

Die Nachfrage habe abgenommen: In der ersten und zweiten Kalenderwoche fanden noch 9.530 beziehungsweise 10.832 Impfungen statt, in der dritten Woche jedoch nur noch 7.871. In der vergangenen Woche wurden im Zuständigkeitsbereich des Landratsamtes 5.470 Impfdosen verabreicht.

83,5 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner in Alten- und Pflegeeinrichtungen im Rhein-Neckar-Kreis und der Stadt Heidelberg haben mittlerweile die Auffrischungsimpfung bekommen. Das geht aus einer aktuellen Auswertung des Gesundheitsamtes hervor (Stand: 20. Januar 2022). Das ist mehr als der Landesdurchschnitt, der bei 76 Prozent liegt.

Der Kreis bereite sich derzeit darauf vor, schnellstmöglich Termine für Impfungen mit Novavax anzubieten, so der ärztliche Leiter Impfen im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, Christoph Schulze. Termine dazu gibt es online oder telefonisch bei der Corona-Hotline des Gesundheitsamtes (06221/522-1881 – unter der Woche erreichbar von 7.30 bis 16 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 14 Uhr). Der Impfstoff soll bundesweit ab 21. Februar ausgeliefert werden.