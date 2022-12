Großbäckerei Rutz in Walldorf abgebrannt - Seniorchef plant Zukunft

Walldorf. Eine Großbäckerei in einem Industriegebiet ist am Sonntag in Walldorf in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, wurde diese gegen 17.40 Uhr von mehreren Notrufen über den Brand in der Altrottstaße alarmiert. Laut erster Ermittlungen soll in einer der Produktionshallen das Feuer ausgebrochen sein und sich schnell auf das gesamte Gebäude ausgebreitet haben.

150 Feuerwehrleute in Walldorf im Einsatz

Durch die eingesetzten Feuerwehren konnte eine Ausbreitung des Feuers auf benachbarte Firmengebäude verhindert werden. Das Firmenanwesen wurde durch den Brand vollständig zerstört.

Walldorf: Großbäckerei in Flammen Walldorf, 25.12.2022: Eine Großbäckerei in einem Industriegebiet hat am Sonntag in Walldorf in Flammen gestanden. "Die Ursache und die Höhe des Schadens stehen noch nicht fest", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mannheim. © priebe

Die Feuerwehr konnte den Brand am frühen Montagmorgen gegen 2.00 Uhr unter Kontrolle bringen. Die Nachlöscharbeiten sollen noch bis in die Mittagsstunden andauern. Das Technische Hilfswerk unterstützt die Einsatzkräfte mit schwerem Gerät. Der Sachschaden wird auf mehrere Millionen Euro geschätzt. Durch den Brand wurde niemand verletzt.

150 Feuerwehrleute sind im Zusammenhang mit dem Brand im Einsatz. Das Technische Hilfswerk ist mit 13 Einsatzkräften vor Ort. Aufgrund des Großeinsatzes der Feuerwehr mussten mehrere Zufahrten zum Industriegebiet von der Landesstraße 723 gesperrt werden. Hierbei kam es jedoch zu keinen Verkehrsstörungen. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Lebenswerk zersört

Es ist ein Lebenswerk, das einfach in Schutt und Asche liegt. Nachdem die Nacht eine Katastrophe war und aller Lebensmut irgendwo weg war, sind wir gerade dabei, uns wieder ein bisschen zu sortieren“, sagte Eugen Rutz, Seniorchef der gleichnamigen Großbäckerei, einem Mitarbeiter vor Ort. Alle seien derzeit damit beschäftigt, eine Möglichkeit zu finden, wie es weitergeht.

Neue Büros habe Rutz bereits gefunden. „Jetzt geht es darum, eine Halle zu finden. Wir sind gerade dabei zu organisieren, dass wir nun erstmal von einem befreundeten Kollegen Backwaren geliefert bekommen, damit wir unsere Geschäft einigermaßen aufrechterhalten können“, erklärt Rutz. Da die Firma versichert sei, seien die Arbeitsplätze nicht gefährdet. Auch die Filialen blieben „hoffentlich“ alle geöffnet.