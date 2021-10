Wie gehen wir mit unserer nationalsozialistischen Vergangenheit um? Diese Frage beschäftigt die deutsche Gesellschaft in unterschiedlichen Zusammenhängen immer wieder. Als 2017 die große Diskussion um SS-Devotionalien in Bundeswehrkasernen einen Höhepunkt erreichte, war das auch der Ausgangspunkt für eine hitzige Debatte in der Region um die sogenannte Hitlerglocke in Herxheim am Berg bei Bad

...