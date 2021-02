Frankenthal. Die Stadtklinik Frankenthal hat eineinhalb Wochen nach einem Corona-Ausbruch am Mittwoch im begrenzten Umfang wieder geöffnet. Es werden wieder Patienten aufgenommen, allerdings zunächst nur bis zum 1. Februar. Dies hängt laut Stadtverwaltung mit dem Quarantäne-Ausnahmekonzept zusammen: Alle neuen Patienten bleiben demnach in einem Einzelzimmer, bis ihr PCR-Test vorliegt. Alle Abteilungen sind geöffnet, nehmen aber bis 1. Februar keine elektiven Eingriffe vor. Auch die Gynäkologie mit Kreißsaal hat wieder offen, ebenso die Psychiatrie.

Die Stadtverwaltung als Träger der Stadtklinik Frankenthal hatte für das komplette Krankenhaus am 17. Januar nach dem überraschenden Auftreten einer Corona-Infektion in der chirurgischen Abteilung einen freiwilligen Aufnahmestopp für neue Patienten bis zum 26. Januar verhängt und zwei Reihentestungen aller Mitarbeiter und Patienten vorgenommen. Die zweite Testreihe vom vergangenen Wochenende, deren Ergebnisse seit Mittwoch vorliegen, förderte 18 neue Ansteckungen zutage. Demnach sind insgesamt 48 positive Corona-Fälle aufgetreten. Betroffen sind 20 Patienten, 28. Mitarbeiter. Acht Fälle in der Patientenschaft sind neu, zehn bei den Mitarbeitern. Betroffen sind ausschließlich Patienten und Mitarbeiter aus der Chirurgie, in der die Infektionen ausgebrochen sind, und auf der Covid-Station. Alle Patienten, die erst im zweiten Durchgang positiv getestet wurden, sind isoliert untergebracht und erhalten eine dritte Testung.

Laut Stadt haben sich alle anwesenden Mitarbeiter testen lassen, bei der zweiten Testung waren dies 712 von insgesamt 735 Beschäftigten. Auch alle Patienten hätten sich der Zweittestung unterzogen.