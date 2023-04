Guide-Michelin-Sterne: Mannheimer Restaurant verliert, neue in der Pfalz

Rhein-Neckar. In der Metropolregion Rhein-Neckar gibt es ein neues Zwei-Sterne-Restaurant: Im Guide Michelin, dessen neue Auflage am Dienstag vorgestellt wurde, steigerte sich das L.A. Jordan im Hotel Ketschauer Hof in Deidesheim mit Küchenchef Daniel Schimkowitsch von einem auf zwei Sterne.

Ganz neu mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde das Intense in Wachenheim an der Weinstraße. Damit hat sich Inhaber Benjamin Peifer binnen weniger Monate – eröffnet wurde das Intense erst im vergangenen Oktober – einen weiteren Stern erkocht. Peifer besitzt bereits einen Michelin-Stern mit dem direkt nebenan liegenden Izakaya.

Vier Sterne in der Metropolregion

Mit seiner Schließung hat das Mannheimer Restaurant „Le Corange“ seinen Stern verloren. Allerdings soll das Restaurant nach Aussage der Engehorn-Gruppe als Betreiber mit einem neuen Konzept wiedereröffnet werden.

Laut Internet-Auftritt des Michelin-Restaurantführers glänzt die Metropolregion mit vielen Sternen. Auf der Liste stehen unter anderem das Dobler’s, Marly und Opus V ( Mannheim), Le Gourmet, Oben (Heidelberg), Schwarzer Hahn (Deidesheim), Admiral (Weisenheim am Berg), die Alte Pfarrey (Neuleiningen) und das Restaurant Urgestein (Neustadt). Hinter dem Restaurantführer steht der französische Reifenhersteller. bjz