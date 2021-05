Geothermie in der Region Rhein-Neckar

Rhein-Neckar. Bis zu drei Geothermie-Anlagen wollen die MVV Energie und die EnBW in den kommenden Jahren zwischen Mannheim und Reilingen errichten. Nachdem die beiden Unternehmen inzwischen die offizielle Genehmigung zur Untersuchung des Gebiets erhalten haben, wollen sie ihre Pläne nun erstmals öffentlich allen Interessierten präsentieren: Am Donnerstag, 20. Mai, ist dazu von 18 bis 20 Uhr eine virtuelle Informationsveranstaltung geplant.

Dabei werden Unternehmensvertreter das Vorgehen, die Hintergründe und den Zeitablauf erklären. Gleichzeitig sollen die zugeschalteten Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit haben, Fragen zum Projekt zu stellen.

Die geplanten Geothermie-Anlagen sind dazu gedacht, um Fernwärme zu erzeugen. Rund 165 000 Haushalte in der Rhein-Neckar-Region sind an das Netz angeschlossen. Aktuell erzeugt das Grosskraftwerk Mannheim (GKM) den überwiegenden Teil der Fernwärme. Aufgrund des Kohleausstiegs muss es jedoch spätestens 2034 den Betrieb einstellen. Darum werden mittelfristig Alternativen gesucht. Geothermie soll eine davon sein. Allerdings ist diese Technologie umstritten, unter anderem, weil durch sie an manchen Orten Erdbeben ausgelöst worden sind.

Die Einwahl-Daten sowie weitere Informationen zu den Vorhaben sind im Internet zu finden. Ab 17 Uhr soll man sich in die Veranstaltung einwählen können. mig

